Karaman'da ormanlık alanların bir kısmı girişe kapatıldı

Karaman merkez ve ilçelerinde bazı ormanlık alanlara girişler kapatıldı, belirlenen bazı mesire yerleri haricinde piknik yapmak yasaklandı.

Karaman Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin faaliyetlerde Tarım ve Orman Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından yararlanma ile yardımlaşma konusunda toplantı yaptı.

Komisyon, toplantıda aldığı kararla, 31 Temmuz-15 Eylül'de, Karaman Şehir Ormanı ve Türk Dünyası Şehir Ormanı mesire yeri, Ortaoba ile Çatak köyleri sınırları içerisinde bulunan mesire yerleri, Kazımkarabekir ilçesi Gökçimen mevkisindeki Muammer Fevzi Sarı, Ermenek ilçesi Körkuyu mevkisindeki Şehit Pilot Hasan Baysal mesire yerleri, Ermenek mesire yeri, Başyayla ilçesindeki Başyayla, Hisarönü mevkisindeki Taşharman, Sarıveliler ilçesi Göktepe Belediyesi sınırlarındaki Göktepe mesire yerleri dışındaki tüm ormanlık alanlarda girişler ve her türlü piknik yasaklandı.

Kararda, ormanlık alanlara girişlerle ilgili yasaktan, kolluk kuvvetleri, Orman İdaresinden ihaleli veya tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresince çalıştırılanlar, Orman İşletme müdürlüklerince hayvan otlatmalarına izin verilen hayvan sahipleri, ormanlık alandaki taş ve maden ocakları gibi iş yerlerinin sahipleri ile buralarda çalışanlar giriş yasağı kapsamı dışında bırakıldı.

Ayrıca enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşların, nakil hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekleri, yangın riskine karşı her türlü önlemi alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacakları bildirildi.



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