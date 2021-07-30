YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'da ormanlık alanların bir kısmı girişe kapatıldı

Karaman'da ormanlık alanların bir kısmı girişe kapatıldı

30.07.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da ormanlık alanların bir kısmı girişe kapatıldı

Karaman merkez ve ilçelerinde bazı ormanlık alanlara girişler kapatıldı, belirlenen bazı mesire yerleri haricinde piknik yapmak yasaklandı.

Karaman Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin faaliyetlerde Tarım ve Orman Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından yararlanma ile yardımlaşma konusunda toplantı yaptı.

Komisyon, toplantıda aldığı kararla, 31 Temmuz-15 Eylül'de, Karaman Şehir Ormanı ve Türk Dünyası Şehir Ormanı mesire yeri, Ortaoba ile Çatak köyleri sınırları içerisinde bulunan mesire yerleri, Kazımkarabekir ilçesi Gökçimen mevkisindeki Muammer Fevzi Sarı, Ermenek ilçesi Körkuyu mevkisindeki Şehit Pilot Hasan Baysal mesire yerleri, Ermenek mesire yeri, Başyayla ilçesindeki Başyayla, Hisarönü mevkisindeki Taşharman, Sarıveliler ilçesi Göktepe Belediyesi sınırlarındaki Göktepe mesire yerleri dışındaki tüm ormanlık alanlarda girişler ve her türlü piknik yasaklandı.

Kararda, ormanlık alanlara girişlerle ilgili yasaktan, kolluk kuvvetleri, Orman İdaresinden ihaleli veya tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresince çalıştırılanlar, Orman İşletme müdürlüklerince hayvan otlatmalarına izin verilen hayvan sahipleri, ormanlık alandaki taş ve maden ocakları gibi iş yerlerinin sahipleri ile buralarda çalışanlar giriş yasağı kapsamı dışında bırakıldı.

Ayrıca enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşların, nakil hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekleri, yangın riskine karşı her türlü önlemi alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacakları bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patronu tarafından taciz edilen kadın: Bana inanmayacaklar, beni vurunPatronu tarafından taciz edilen kadın: Bana inanmayacaklar, beni vurun
PARTNERTürkiye yanan ormanlarına ağlarken sosyetik güzel dumanların önünde keyif pozu verdiTürkiye yanan ormanlarına ağlarken sosyetik güzel dumanların önünde keyif pozu verdi
Babasından kalma atölyede 30 yıldır ahşaba şekil veriyorBabasından kalma atölyede 30 yıldır ahşaba şekil veriyor
Anahtar Kelimeler:
Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cuma

İmsak
04:08
Sabah
05:43
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
20:04
Yatsı
21:33

Karaman Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cuma

Toprak Eczanesi
Merkez
Toprak Eczanesi
Merkez
Toprak Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.