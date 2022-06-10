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Karaman'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

10.06.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Karaman'ın Başyayla ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

M.K yönetimindeki 35 SBF 70 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kışla köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan Duriye Çetin'e çarptı.

Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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