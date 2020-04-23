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Karaman'da sokağa kurdukları ses sistemiyle 23 Nisan'ı kutladılar

KARAMAN HABERLERİ  | 23.04.2020 19:34 | Son Güncelleme

Karaman'da sokağa kurdukları ses sistemiyle 23 Nisan'ı kutladılar

Karaman'da bir mahallenin sakinleri, sokağa kurdukları ses sisteminden çalan marşlar ve şarkılar eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Atatürk İlkokulu Müdürü Adem Büyükzengin, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında evden eğitime geçilmesi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutlamak için çalışma başlattı.

Piri Reis Mahallesi 610. Sokak’taki vatandaşlarla irtibata geçen Büyükzengin ile kızları Sena ve Maide, tüm evlerin balkonlarının ve camlarının süslenmesini sağlayıp, sokağa ses sistemi kurdu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara geçen mahalle sakinleri ve çocuklar, evlerinin balkonlarından, çalan şarkılara eşlik etti.

Bazı öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okuduğu etkinlik, 100. yıl marşının söylenmesiyle sona erdi.

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KMÜ’de 15 Temmuz konulu konferansKMÜ’de 15 Temmuz konulu konferans
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Karaman Kutlama

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Karaman Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
05:55
Öğle
12:50
İkindi
16:34
Akşam
19:36
Yatsı
20:58

Karaman Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Demir Eczanesi 24/04/2020 09:00'E Kadar
Merkez
Gülcan Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Sevgi Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Sıla Eczanesi 24/04/2020 09:00'E Kadar
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Yılmaz Eczanesi 24/04/2020 09:00'E Kadar
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
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