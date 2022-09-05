YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Karaman'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

05.09.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Karaman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Telefonda kendilerini terörle mücadele savcısı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, V.B'ye (61) adının karıştığı suçtan kurtulması için belirledikleri yere altın ve paraları koymasını istedi.

V.B. elindeki 4 altın bileziği, 64 gram altını ve 400 avroyu siyah poşetin içinde Fevzi Paşa Caddesi'ndeki üst geçidin altında bulunan çöpün yanına bıraktı.

Altın ve paraları alan şüpheliler, adrese geldikleri 34 plakalı otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan V.B, Karaman Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin bindiği aracın plakası ile eşkallerini tespit etti.

Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) zanlıların Karaman'dan ayrılarak Aydın'a gittiklerini belirleyen ekipler, aracı takibe aldı.

Araç, Konya'nın Ereğli ilçesine geldiğinde operasyon için harekete geçen ekipler, İ.A. ile M.A.Ş'yi yakalayarak Karaman'a getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaman'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandıKaraman'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Muğla'da alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandıMuğla'da alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Karaman operasyon

Karaman Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:14
Öğle
12:51
İkindi
16:27
Akşam
19:18
Yatsı
20:36

Karaman Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazartesi

Sevgi Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Çilingir Eczanesi
Ermenek
Basak Eczanesi
Ayranci
Kasaba Eczanesi
Kazimkarabekir
Kiraz Eczanesi
Basyayla
Pınar Eczanesi
Sariveliler
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lunaparkta dehşet! Metrelerce yüksekten yere çakıldı

Lunaparkta dehşet! Metrelerce yüksekten yere çakıldı

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.