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Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı

KARAMAN HABERLERİ  | 30.05.2020 17:14 | Son Güncelleme

Karaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Hacı Celal Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi.

Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı

Karaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Hacı Celal Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.L. yönetimindeki 70 AAS 138 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 AS 221 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin üzerinden yola savrulan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.L. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıları olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavi altına almak üzere Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza yapan motosiklet olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı

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