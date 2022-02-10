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Karaman'da trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, hayatını kaybetti

10.02.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, hayatını kaybetti

Karaman'da trafik kazasında yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İçinde bulunduğu aracın bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan Ege Barçın, 14 Ocak'tan bu yana tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Merve Cingöz (30) yönetimindeki 70 FP 707 plakalı hafif ticari araç, Karaman-Konya kara yolunun 13'üncü kilometresinde yola çıkan köpek nedeniyle çelik bariyerlere çarpmış, sürücü Cingöz ile araçtaki Ege Barçın (7), Mediha Barçın (54) ve Emine Çay (52) yaralanmıştı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mediha Barçın hayatını kaybetmişti.

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