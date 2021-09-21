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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

21.09.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.E.K'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, bin 105 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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