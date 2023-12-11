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Karaman’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

11.12.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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Karaman’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına 1’i kadın 3 kişi tutuklandı.

Karaman’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.N., D,S.K. ve A.K. isimli kişilerin il dışından kente uyuşturucu madde getireceği yönünde duyum aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, şahısların içinde bulunduğu aracı il girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu. Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan aramada 179 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Karaman’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

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