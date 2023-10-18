Karaman’da yaşlı bir adam tarlasında yanmış halde ölü bulundu

Olay, merkeze bağlı Başkışla Köyü’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyün Kızılyer mevkisinde tarla içerisinde bir kişinin yanarak ölmüş olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen jandarmaya haber etti. Tarlaya varan ekipler olay yerinde çevre güvenliği alırken, ölen kişinin Başkışla Köyü’nde ikamet eden 76 yaşındaki Hüseyin Küçükyaşar olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yanmış halde cesedi bulunan yaşlı adamın kendisine ait tarlasında anız yaktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

