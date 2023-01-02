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Karaman’ın yeni şehir stadyumunda çim serme işlemi tamamlandı

02.01.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da, UEFA standartlarına uygun olarak 5 yıl önce yapımına başlanan 15 bin kişi kapasiteli yeni şehir stadyumunda çim serme çalışmaları da tamamlandı.

Karaman’ın yeni şehir stadyumunda çim serme işlemi tamamlandı

Karaman’da, UEFA standartlarına göre yapılan yeni statta sona gelindi. Kırmızı-beyaz çatı kaplaması ve koltuk renklerine sahip olan stadyumda, koltuk yerleştirme ve yerden ısıtma sistemi çalışmalarından sonra çim serme işlemi de tamamlandı.

Sakarya’dan rulolar halinde getirilen çim, uzman görevliler tarafından zemine yerleştirildi. Üniversite Mahallesi Kırbağı mevkinde inşaatı devam eden stadyumda 100’e yakın kişi çalışıyor. Stadyumda 241 kişilik protokol tribünü, 25 loca, 2 farklı protokol ağırlama salonu, 155 kişilik basın tribünü, 100 kişilik toplantı salonu, kafeterya, açık ve kapalı olmak üzere 417 araçlık otoparkla birlikte tribünlerde de ısıtma sistemi bulunuyor.


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