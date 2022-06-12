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Karamanlı Havva nine yetiştirdiği sebze fideleriyle tarımsal üretime katkı sunuyor

12.06.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'ın Narlıdere köyünde Havva Aslan'ın ürettiği sebze fidelerini çocukları pazarda satıyor - Aslan: - "Bu yıl 5 milyondan fazla fide yetiştirdim. Biber, domates, patlıcan, salatalık, kabak, karnabahar, çilek gibi onlarca çeşit sebze fidesi üretiyoruz. Çalışmayı seviyorum. Gücüm yettikçe üretmeye devam edeceğim"

MEHMET ÇETİN - Karaman'da yaşayan 75 yaşındaki Havva Aslan, ürettiği sebze fideleriyle tarıma katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Merkeze bağlı Narlıdere köyünde küçük arazilerde sebze üretimini sürdüren çiftçilerden 7 çocuk annesi 75 yaşındaki Havva Aslan, aile ekonomisine destek olmak için ilerleyen yaşına rağmen çalışıp, üretmeye devam ediyor.

Aslan'ın büyük emeklerle ürettiği domates, patlıcan, salatalık, kabak, karnabahar gibi onlarca çeşit sebze fidesini çocukları pazarda satıyor.

-"Ürettiğimiz sebzelerin fidelerini de kendimiz yetiştiririz"

Aslan AA muhabirine, çiftçi çocuğu olarak dünyaya geldiğini, çocukluğunun tarla ve bahçelerde ailesine yardım ederek geçtiğini söyledi.

Köylerinde eskiden şartların çok zor olduğunu ifade eden Aslan, "Tarla ve bahçelerimize yol yoktu. Ulaşım yaya veya yük hayvanlarıyla yapılırdı. Ailelerimiz de bırakacak yer olmadığından çocuklarını mutlaka yanlarında götürürdü. Tozun toprağın içinde oynayarak, onlara yardım ederek büyüdük. Böylece üretimin tüm inceliklerini çocukken öğrendik." dedi.

Aslan, köylerinin belli bir kesiminde Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğünü, 12 ay üretim yapılabildiğini dile getirerek, bu nedenle devamlı çalıştıklarını belirtti.

Kendisinin sebze fidesi yetiştirdiğini eşi ve çocuklarının ise bağ ve tarla işleriyle ilgilendiğini anlatan Aslan, aile içinde iş bölümü olduğunu aktardı.

Aslan, "Ürettiğimiz sebzelerin fidelerini de kendimiz yetiştiririz. Fide üretmek zor bir iş. Ektiğin tohum, toprak özenle seçilmeli. Ocak ayında çalışmaya başlanmalı ki nisan ayına fideler yetişsin. Eskiden civar köylerin, tanıdıkların ve kendi ihtiyacımız için fide yetiştirirdik. Son 10-15 yıldır ürettiğimiz fideleri Karaman merkez ve civar ilçelere de göndermeye başladık. Ektiğimiz sebzeler hasat edildiğinde en iyilerini tohumluk ayırırız. Buradan elde ettiğimiz tohumları saklar fide olması için ekeriz. Ayrıca isteyenler için hibrit tohumlardan ürettiğimiz fideler de var." diye konuştu.

- "Bu yıl 5 milyondan fazla fide yetiştirdim"

Kovid-19 salgını sürecinde insanların kendini doğaya attığını dile getiren Aslan, böyle olunca fideye olan ilginin de arttığını ifade etti.

İnsanların evlerinin önündeki küçük yerlere, balkonlarındaki saksılara, hobi bahçelerine fide ektiğini aktaran Aslan, "Köye gelmeyen insanlar köylerine gelmeye başladı. Bu yıl küçük küçük yerlerde 5 milyondan fazla fide yetiştirdim. Biber, domates, patlıcan, salatalık, kabak, karnabahar, çilek gibi onlarca çeşit sebze fidesi üretiyoruz. Ben yetiştiriyorum, çocuklarım satıyor. Aynı zamanda nasıl yetiştirileceğini, bakımının nasıl yapacağını insanlara anlatıyoruz. Köyde fide yetiştiren birkaç aile kaldı. En yaşlısı benim. Çalışmam sayesinde sağlıklıyım. Çalışmayı seviyorum. Gücüm yettikçe üretmeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.

- "Fidelerle çocuğu gibi ilgilenir"

Aslan'ın oğlu Hıdır Aslan da fide yetiştirmenin inceli gerektiren bir iş olduğunu anlatarak, annesinin yetiştirdiği fideleri pazarda sattıklarını söyledi.

Köylerde ailece imece usulü çalışıldığına işaret eden Aslan, "Erkekler genelde bahçe, bağ işleriyle uğraşır, budama yapar, tarla sürer, sulama ve hasat yapar. Annem de fide zamanı bu işle ilgilenir. O fidelerle çocuğu gibi ilgilenir. Yaprağından hangi çeşit olduğunu bulur." ifadelerini kullandı.

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