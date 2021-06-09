Karamollaoğlu: "Ortalığı saran bu müsilajdan ülkemiz bir an evvel arındırılmalıdır"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adaletten emniyete, iş dünyasından siyaset kurumuna ve devletin tüm kılcal damarlarına varıncaya dek ortalığı saran müsilajdan Türkiye'nin bir an evvel arındırılması gerektiğini belirtti.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta gerçekleştirdikleri Esnaf Kongresinde esnafın kendilerine ilettiği sorunları dile getirerek, yarın da çiftçilerle bir araya geleceklerini söyledi.

"İktidar bugüne kadar olduğu gibi sorumluluklarını yerine getirmemeye devam ederse inanıyorum ki ilk seçimde milletimiz Saadet Partisi'ni yetkilendirecek." diyen Karamollaoğlu, o zaman bu yetkilendirmenin bütün gerekliliğini yerine getireceklerini ifade etti.

Bugün toplumun büyük kesiminin problemlerle karşı karşıya olduğunu aktaran Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Avrupa bizi kıskanıyor, diyenler Avrupa'yı gidip görsünler isterim ancak geri gelmek kaydıyla. Çünkü gidenlerin büyük kısmı geri gelmiyor. Saadet Partisi olarak biz insanımızı böylesine kötü hayat standartlarına mahkum eden anlayışa kesinlikle razı değiliz. Biz istiyoruz ki insanımız için en temel ihtiyaçlar, hayal bile edilemeyen şeyler olmasın. Biz istiyoruz ki gerçekten ekonomisiyle, insanlarının alım gücüyle, hayat kalitesinin yüksekliğiyle hakikaten özlem duyulan ve kıskanılan bir ülke haline gelelim."