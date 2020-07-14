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Karamürsel Avcı Köy Mesire Alanı elden geçiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.07.2020 14:36 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bulunan Avcı Köy Hasan Pınar Mesire Alanındaki kentsel donatılar onarılıyor.Kocaeli’ye son 16 yılda binlerce yeşil alan kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ailece dinlenip stres attığı bu alanları bakım yaparak elden geçiriyor.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bulunan Avcı Köy Hasan Pınar Mesire Alanındaki kentsel donatılar onarılıyor.
Kocaeli’ye son 16 yılda binlerce yeşil alan kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ailece dinlenip stres attığı bu alanları bakım yaparak elden geçiriyor. Karamürsel ilçesinde bulunan Avcı Köy Hasan Pınar Mesire Alanı da, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından onarılıp ve yeni kentsel donatılar inşa ediliyor. Alanda vatandaşlara hizmet veren kentsel donatı elemanlarının onarımını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alana çocuk oyun grubu, kamelya ve banklar koyacak. Mesire alanında bulunan mevcut köprü ve dere kenarlarına toplamda 240 metre uzunluğunda korkuluk yapılıyor.
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, korkuluk imalatının yarısını tamamlarken dere duvarında çöken kısımların onarım çalışmasını da gerçekleştirecek. Çalışma kapsamında, mesire alanındaki mescit binasının çatısı ve zemindeki işler bitirildi. Mevcut tuvaletlerin tamiratı yapılarak kapıları yenilenecek. Ayrıca mescit şadırvanının tamir ve tadilatı gerçekleştirilecek.

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