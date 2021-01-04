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Karamürsel’de ahşap ev yangında kullanılmaz hale geldi

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.01.2021 21:42 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap evin üst katı yanarak kullanılmaz hale geldi.Yangın saat 20.20 sularında Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Ereğli mahallesi Hisar Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap evin üst katı yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın saat 20.20 sularında Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Ereğli mahallesi Hisar Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sabriye K.’nin yaşadığı iki katlı ahşap evin 2. katında yangın çıktı. Evdeki alevleri görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ahşap evin ikinci katının kullanılmaz hale geldiği yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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