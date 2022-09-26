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Karanfil Group, dünyaya açılmaya devam ediyor

26.09.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika ve Orta Doğu'yu kapsayan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren Karanfil Group'un yeni adresi Özbekistan’ın başkenti Taşkent oldu

İSTANBUL (AA) - Dünyaya açılmaya devam eden, faaliyetlerini dünyanın farklı bölgelerine taşıyan Karanfil Group, Taşkent şubesini hizmete açtı.

Karanfil Group açıklamasına göre, 35 yıllık yolculuğu boyunca Afrika ve Orta Doğu'yu kapsayan geniş bir coğrafyada önemli bir marka değeri haline gelen Karanfil Group'un yeni adresi Özbekistan’ın başkenti Taşkent oldu.

Taşkent'te grubun yeni şube açılışı gerçekleştirilirken, dinamik iş gücü ve tecrübeli ekibiyle Özbekistan’da da hizmet vermeye hazır olduğunu ilan eden Karanfil Group, faaliyetleriyle değer kattığı ülke ve şehirlere böylece bir yenisini ekledi.

Hizmet verdiği bölgelerde kısa zamanda sayılı markalardan biri haline gelmeyi başaran şirketin, pek çok ulusal ve uluslararası şubesi bulunuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2019 yılı araştırmasında açıklanan verilere göre, ihracatta en hızlı yükselen şirket sıralamasında 11'inci sırada yer alan Karanfil Group, İstanbul'un yanı sıra Gaziantep ve Konya şubelerinde de müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

- Yurt içi temaslar da devam ediyor

Karanfil Group, yurt dışı şube açılışlarının yanında yurt içinde de ziyaret trafiğini sürdürüyor. Bu çerçevede, Karanfil Group yetkilileri tarafından Gaziantep'in önde gelen iş insanlarına yönelik bir ziyaret programı gerçekleştirildi.

Gaziantep ziyaretinde, Acarsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Halit Acar, Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile ayrı ayrı görüşmeler yapıldı.

Temaslarda, kentin ihracat potansiyelini artırma stratejileri üzerinde duruldu.

- Grup, başta lojistik olmak üzere toplam 16 farklı sektörde hizmet veriyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, uluslararası anlamda Libya'daki faaliyetleriyle ön plana çıkan Karanfil Group, Libya'nın Tripoli, Bingazi, Musrata, Bayda, Zliten, Tobruk, Zultun, Hums ve Zawia şehirlerinde bulunan şubeleriyle başarılı projelere imza atıyor.

Bu yönüyle şirket, farklı bölgelerdeki güçlü organizasyonel yapısını ve etkin iletişim ağını her geçen gün daha fazla genişletiyor. Türkiye'nin kalkınma sürecindeki lider şirketlerden biri olma vizyonuyla temelleri 1987 yılında Murtaza Karanfil tarafından atılan şirket, faaliyet gösterdiği alanlarda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Karanfil Group, başta lojistik olmak üzere toplam 16 farklı sektörde hizmet veriyor.

500'ün üzerinde çalışanıyla müşterilerine ileri teknoloji, yüksek marka değeri ve dinamik iş gücüyle hizmet sunmayı öncelikli hedefi haline getiren Karanfil Group'un faaliyet alanları, lojistik, üretim, tedarik, hukuk, eğitim, sağlık, savunma, inşaat, tekstil, gıda, yurt-konaklama, madencilik, yayıncılık, finans yönetimi, turizm-otel işletmeciliği, siber güvenlik teknolojileri olarak öne çıkıyor.

Kaliteli hizmet anlayışını odağına alan Karanfil Group, hava yolu ve deniz yolu taşımacılığındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

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