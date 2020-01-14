Karanlık hayatlarında birbirlerine "ışık" oluyorlar

Engelli kardeş ve yeğenler, kendilerine günlük hayatlarında destek olan ailenin gelini Havva Yılmaz'ın (47) ev işlerine yardımcı oluyor. Evdeki eşyaların yerini ezbere bilen görme engelli kardeş ve yeğenler, yapabildikleriyle ilk kez kendilerini görenleri şaşırtıyor.

İlçeye bağlı Hacı Yakup köyünde yaşayan Hasan (58), Ali (59), Melek (70), Fatma (65) ve Firdevs (64) Yılmaz kardeşler ile yeğenleri Züleyha Yılmaz (39) ve Müberra Çakar (43) doğuştan görme engelli dünyaya geldi. Müberra Çakar'ın evlenmesinin ardından Yılmaz ailesi, aynı evde engelli olmayan diğer aile fertleriyle yaşamlarını sürdürüyor.

Görme engelli kardeşlerin günlük hayatta oldukça neşeli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Hayata küsersek hem onlar için hem de benim için kötü olur. Onların da benim de psikolojim bozulur. Özel ihtiyaçlarını görüyorlar. Banyolarını kendileri yapıyorlar. Çamaşırlarını makineye koyuyorlar. Ellerinden geldiği kadar bana yardımcı oluyorlar. Şimdi hepsinin elleri ayakları tutuyor. İleri de bunu yapamadıklarında işte o zaman bizim için bakım işi olacak." dedi.

Engelli kardeşlerin sosyalleşmek istediğini fakat günlük işlerin yoğunluğundan onlara ayak uyduramadığını aktaran Yılmaz, "Ben de onlarla sosyal olamıyorum çünkü hepsi şeker hastası. İlaçları, öğünleri var. Yemek yemek zorundalar. Yemek yiyerek haplarını içecekler. İlaçlarını içmeseler bu kez tedavileri aksayacak." ifadesini kullandı.

Görme engelli kardeşlerden Hasan Yılmaz, 4 kardeşi ve görme engelli bir yeğeniyle beraber yaşadığını, 4 yıldır da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü, İstanbul'da rehabilitasyon merkezinde bir süre masörlük eğitimi aldığını kaydetti.