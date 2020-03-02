YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

IĞDIR HABERLERİ  | 02.03.2020 09:41 | Son Güncelleme

Nahçıvan’dan yurda dönen şoförler, korona virüs riskine karşı karantina altına alınarak gözetim altında tutuluyor.Türkiye’nin kapı komşusu olan İran’da görülen korona virüs vakalarının ardından kapatılan Dilucu Sınır Kapısında, Türk tır şoförlerinin yurda girişleri başladı.

Nahçıvan’dan yurda dönen şoförler, korona virüs riskine karşı karantina altına alınarak gözetim altında tutuluyor.
Türkiye’nin kapı komşusu olan İran’da görülen korona virüs vakalarının ardından kapatılan Dilucu Sınır Kapısında, Türk tır şoförlerinin yurda girişleri başladı. Şoförler, korona virüs riskine karşı sağlık kontrolünden geçiriliyor. Korona virüs riskine karşı kurulan Sahra Hastanesinde gözlem altına alınan Türk tır şoförlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten ve şoförler adına konuşan bir sürücü, “Beni de bugün karantina altına aldılar. Ateşim 36 derece olarak ölçüldü ve normal sınırlarda. Sağ olsunlar, böyle bir teşkilat kurulmuş ve bizi tedbir amaçlı gözetim altında tutuyorlar. Yatak nevresim her şey son derece hijyenik bir ortamda bizim için hazırlanmış. Yemeğinden tutunda bütün ihtiyaçlarımız gideriliyor. Bizler için çok yoğun bir çaba harcayarak büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Buradaki görevlilere ben çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Ateşi yüksek olan şoförler, sınırda kurulan Sahra Hastanesinde karantina altına alınarak gözetim altında tutuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu
Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldıŞap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Sosyal medyada örgütlendiler, konvoy olup yollara düştüler

Sosyal medyada örgütlendiler, konvoy olup yollara düştüler

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Iğdır Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:29
Öğle
12:21
İkindi
15:30
Akşam
18:03
Yatsı
19:21

İlginizi Çekebilir

Gürbulak Sınır Kapısı kapatıldı

Gürbulak Sınır Kapısı kapatıldı

Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

Iğdırlı genç hayvanseverlerden örnek davranış

Iğdırlı genç hayvanseverlerden örnek davranış

Iğdır’daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Iğdır’daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Gökyüzünde görülen ışık paniğe neden oldu

Gökyüzünde görülen ışık paniğe neden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.