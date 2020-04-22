YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi

Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.04.2020 12:53 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi.Geçtiğimiz haftalarda Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı fabrika işçileri ile aileleri gözlem altına alınmıştı.

Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi.
Geçtiğimiz haftalarda Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı fabrika işçileri ile aileleri gözlem altına alınmıştı. Yaklaşık 100 çalışan ve aileleri gözlem altında tutulurken, fabrika çalışanlarından 25’inin Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünde, 12 tanesinin de yine Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Karakuyu köyünde ikamet etmesi sonucu her iki köy karantina altına alınmıştı.
Jandarma ekiplerince her iki köyün giriş ve çıkışları kapatılmış ve kimsenin geçişine izin verilmemişti. Karantina altında tutulan Aşağı Karakuyu köyünde ikamet eden fabrika işçilerinden 18 yaşındaki Ş.Ö.’ ve ablası olan 7 aylık hamile 25 yaşındaki Z.Ö.’de de korona virüsü tespit edilerek sonuçları pozitif çıkmış ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Tedavileri devam eden kız kardeşlerin ardından anneleri Sultan Ö., (50) ve babaları Mevlit Ö’nün de (64) numuneleri pozitif çıktı. Gedikli köyünden ise aynı fabrikada çalışan Nermin K’de de (21) korona virüsü tespit edildi. Virüs tespit edilen kişi sayısı 5’e yükseldi. Hastalar tedavi edilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vaka sayısı koronavirüsü geçti! 4 ayda 38 bin 240 kişide görüldü Vaka sayısı koronavirüsü geçti! 4 ayda 38 bin 240 kişide görüldü
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

Assan Alüminyum, "Great Place to Work" seçildi

Assan Alüminyum, "Great Place to Work" seçildi

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

Adıyaman Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:07
Sabah
05:35
Öğle
12:30
İkindi
16:14
Akşam
19:16
Yatsı
20:38

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Güleş Eczanesi
Merkez
İlkay Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
İnan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü'nden Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü'nden Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Köylüler kendilerini karantinaya aldı

Köylüler kendilerini karantinaya aldı

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman Anadolu Lisesi Satrançta Birinci Oldu

Adıyaman Anadolu Lisesi Satrançta Birinci Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.