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Karantina kurallarını ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza

AĞRI HABERLERİ  | 02.11.2020 22:05 | Son Güncelleme

Ağrı’da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişiye toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 212 personelin katılımıyla 441 iş yerinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Ağrı’da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişiye toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 212 personelin katılımıyla 441 iş yerinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi. Emniyet ekipleri tarafından 76 ticari taksi ile 208 toplu taşıma aracının denetlenerek, salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunulduğu belirtildi. Denetimlere katılan 307 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla pozitif ve temaslı olduğu tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

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