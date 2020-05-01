YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Karantina sonrası çöpler ortada kaldı

Karantina sonrası çöpler ortada kaldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.05.2020 15:14 | Son Güncelleme

Yurt dışından gelen grupların karantina altına alındığı Eskişehir’deki Gündüz Alp Öğrenci Yurdu çevresinde biriken ve günlerdir kaldırılmayı bekleyen çöpler hayret uyandırıyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen Türk vatandaşları, şehirlerindeki bazı yurtlarda 14 gün boyunca karantinada tutuluyor.

Yurt dışından gelen grupların karantina altına alındığı Eskişehir’deki Gündüz Alp Öğrenci Yurdu çevresinde biriken ve günlerdir kaldırılmayı bekleyen çöpler hayret uyandırıyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen Türk vatandaşları, şehirlerindeki bazı yurtlarda 14 gün boyunca karantinada tutuluyor. Bu yurtlarda her türlü önlem alınırken, vatandaşlar ise 14 günlük izolasyonun ardından test sonuçlarına göre yurtlardan gönderiliyor. Bu süreçte burada kalan vatandaşların atıkları ise özel ekipler tarafından toplanıyor.

Çöpler ortada kaldı
Eskişehir’de bulunan Gündüz Alp Yurdu’nda da çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda vatandaş 14 günlük süreler ile misafir edildi. Karantina süresi tamamlanan vatandaşların evlerine gönderilmesinin ardından görevliler tarafından içeride bulunan çöpler toplandı. Tıbbi Atık olanlar ise ayrı bir şekilde toplanarak gerekli yerlere teslim edildi. Ancak geriye kalan çöpler yurt önünde kötü bir görüntü oluştururken, sağlık açısından da tehlike oluşturuyor. Çöpleri almak için gelen Tepebaşı Belediye yetkilileri içlerinde tıbbi atık görmesi üzerine geri döndü. Sağlık İl Müdürlüğü ise mevcut çöplerin içinde tıbbi atığın bulunmadığını iddia etti. Bunun üzerine kurumlar arasında başlayan yazışma devam ederken, çöpler ortada kaldı. Çöp sorununa nasıl bir çözüm bulunacağı ise merak konusu oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Eskişehir Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:51
Öğle
13:00
İkindi
16:49
Akşam
19:59
Yatsı
21:28

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Aktuna Eczanesi
Odunpazari
Ayça Eczanesi
Tepebasi
Deva Eczanesi
Tepebasi
Zişan Eczanesi
Odunpazari
Aylin Eczanesi
Odunpazari
Ufuk Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.