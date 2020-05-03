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Karantinada kalan 7 kişiye doğum günü sürprizi

VAN HABERLERİ  | 03.05.2020 11:30 | Son Güncelleme

Türkiye’ye getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Van’da karantina altına alınan 7 genç için doğum günü sürprizi düzenlendi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inden (KKTC) Türkiye’ye getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Van’da karantina altına alınan 7 genç için doğum günü sürprizi düzenlendi.

Türkiye’ye getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Van’da karantina altına alınan 7 genç için doğum günü sürprizi düzenlendi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inden (KKTC) Türkiye’ye getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Van’da karantina altına alınan 7 genç için doğum günü sürprizi düzenlendi. KKTC’den 20 Nisan tahinde hava yoluyla Van’a gelen 189 Türk vatandaşının, Tuşba ilçesin sınırları içerisinde bulunan Süleyman Şah Öğrenci Yurdu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde bulunan İmam Şafi Öğrenci Yurdu’ndaki karantinası sürüyor. Her biri farklı odalarda kalan 7 genç için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yurt görevlileri tarafından doğum günü pastası hazırlatıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Süleyman Şah Yurdunda karantinada bulunan 7 gence doğum günü sürprizi yaptı. Vatandaşlar ise sürpriz doğum günü kutlaması karşısında büyük mutluluk yaşadılalar.

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