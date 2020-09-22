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Karantinadaki babasına ilaç götüren adam dönüş yolunda hayatını kaybetti

ISPARTA HABERLERİ  | 22.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Isparta’da karantina altındaki babasına ilaç götüren 53 yaşındaki Doğan Selçuk, dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.Kaza dün saat 16.30 sırlarında Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesi yakınlarında meydana geldi.

Karantinadaki babasına ilaç götüren adam dönüş yolunda hayatını kaybetti

Isparta’da karantina altındaki babasına ilaç götüren 53 yaşındaki Doğan Selçuk, dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kaza dün saat 16.30 sırlarında Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karantinadaki babasına ilaçlarını götüren Doğan Selçuk’un kullandığı otomobil dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Selçuk, taklalar atan otomobilden yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan Selçuk’un hayatını kaybettiğini belirledi. Selçuk’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Senirkent Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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