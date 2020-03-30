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Karantinadaki gençlerden görevlilere "teşekkür" notu

SAMSUN HABERLERİ  | 30.03.2020 15:36 | Son Güncelleme

Samsun'a İtalya'dan getirilen ve 14 günlük karantina sürelerinin dolmasını bekleyen üniversite öğrencileri, kaldıkları yurttaki görevlilere teşekkürlerini kapılarına astıkları notlarla iletiyor

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşları sonlandırmasının ardından İtalya'dan ülkeye getirilen ve Samsun'da karantinaya alınan 401 üniversite öğrencisi, kaldıkları yurtta görevlilere, kapılarına astıkları notlarla teşekkür ediyor.

İtalya'nın Roma ve Milano kentlerinden THY'nin uçağıyla 25 Mart'ta Türkiye'ye getirilen 401 öğrenci, 14 günlük karantina sürelerinin bitmesini, yerleştirildikleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Samsun'daki Münevver Ayaşlı Yurdu'nda bekliyor.

Odalarından çıkamayan ve karantina altında 6'ncı günü geçiren öğrenciler, yurtta aldıkları hizmet için teşekkürlerini notlara yazarak kapılarına asıyor.

İtalya'nın Bologna kentinden getirilen Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Gizem Mahmutoğlu, yurdun kapısına babası Ali Osman Mahmutoğlu'dan aldığı mesajı astı.

Babasına kaldıkları yurtta kendilerine sevgi ile yaklaşıldığını aktardığını belirten Mahmutoğlu, "Babam bana whatshapp üzerinden bir mesaj attı. Çok duygulandım ve ben de onu yurt görevlilerine ifade etmek için kapıya astım." dedi.

Mahmutoğlu'nun kapısına astığı mesajda, "Karantinanın kollarına giderken memleketinize, kalplerimiz pırpır atarken ürkek ve endişeli, korkunun balyoz gibi başımızda gezdiği endişeli günler ve saatler...Meğer küçükmüş korku dağlarımız, meğer sıcak ve sevgi doluymuş Samsun. Meğer kocaman kalpli insanların ülkesiymiş. Teşekkürler minnettarız. Sizlere çok borçlandık, hiçbir şeyle ödeyemeyeceğimiz kadar borçlandık. İzin verirseniz hepinizin ellerinden öperim." ifadeleri yer alıyor.

Üniversite öğrencisi Besime Diyapoğlu'nun kaldığı odanın kapısında ise "Karantina 4 duvar arası, geçer mi korona yarası? Samsun KYK'dayım. Cennet sanki burası. İyi ki varsınız, her şey için minnettarız." notu dikkat çekti.

Ceren Durukan'ın kaldığı odanın kapısında, karantinanın Samsun'da korkulduğu gibi geçmediğini ifade eden bir not yer alırken, Beyza Yaman ise kapısına, "Bu zorlu süreçte bizlere karşı gösterdiğiniz yardım ve güler yüzlülüğünüz için sizlere minnettarız." yazısını astı.

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İtalya Karantina Notlar Öğrenci Samsun

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