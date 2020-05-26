YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Karantinadaki infaz koruma memurunun oğluna sürpriz doğum günü

Karantinadaki infaz koruma memurunun oğluna sürpriz doğum günü

MARDİN HABERLERİ  | 26.05.2020 12:09 | Son Güncelleme

Karantinadaki infaz koruma memurunun oğluna sürpriz doğum günü

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde infaz koruma memurları, karantinadaki mesai arkadaşlarının 6 yaşındaki oğluna doğum günü sürprizi yaptı.

Midyat M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru Halil Korkut'un 6 yaşındaki oğlu İbrahim Korkut için mesai arkadaşları, sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Sibel Yakut ile İnfaz Koruma Başmemuru Fatma Akkurt'u elinde doğum günü pastasıyla gören çocuk, şaşkınlık yaşadı. Mumları söndüren İbrahim Korkut, telefonda babasıyla görüştü.

Pastanın üzerindeki "Yanında olmadığım için üzgünüm oğlum. Doğum günün kutlu olsun" yazısını okuyan Korkut, "Bir aydır babam yok, onu çok özledim. Babam, mesai arkadaşlarıyla sürpriz yaptı. Çok teşekkür ederim." dedi.

Yakut da Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde alınan tedbirler kapsamında, ceza infaz kurumlarında çalışan tüm personelin 15 gün yurtlarda izole kaldıktan sonra, 15 gün görevlerini dışarıdaki hayatlarıyla temaslarını keserek yerine getirdiğini söyledi.

Daha sağlıklı ve mutlu yarınlar için bu zorlu süreçte fedakarca ve büyük özveriyle görevini yerine getiren kurum personeline teşekkür eden Yakut, "Babası karantina nöbetinde olan İbrahim'i yalnız bırakmadık, doğum gününü kutladık. Güzel vakit geçirdik." dedi.

Akkurt ise "Bu zorlu süreçte bize düşen görev, tutuklu ve hükümlüleri Kovid-19 salgınından korumak. Görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantina etkisi! Onları tanıdınız mı? Karantina etkisi! Onları tanıdınız mı?
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
03:13
Sabah
04:54
Öğle
12:19
İkindi
16:10
Akşam
19:35
Yatsı
21:08

Mardin Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Kılıç Eczanesi
Artuklu
Yeşilli Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Değer Eczanesi
Nusaybin
Arıkan Eczanesi
Midyat
Mazıdağı Eczanesi
Mazidagi
Gündoğdu Eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Vali Yaman’dan Bayram öncesi önemli açıklamalar

Vali Yaman’dan Bayram öncesi önemli açıklamalar

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Mardin'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mardin'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.