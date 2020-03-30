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Karantinadaki mahallenin ihtiyaçlarını vefalı eller karşılıyor

VAN HABERLERİ  | 30.03.2020 14:06 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde karantinaya alınan mahalledeki vatandaşın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.Tüm dünyada ve Türkiye’de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor.

Van’ın Çaldıran ilçesinde karantinaya alınan mahalledeki vatandaşın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
Tüm dünyada ve Türkiye’de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye’de de can kaybına neden oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Vefa ekipleri çalışmalarını aralıksız yürütürken, korona virüsü nedeniyle karantina altındaki Han Mahallesi’nde de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

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Ipekyolu
Sera Eczanesi
Ipekyolu
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