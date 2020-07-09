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Karantinadaki vatandaşlara gıda desteği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.07.2020 15:30 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ilçede korona virüs nedeniyle karantinada olan bölgelere gıda desteğinde bulundu.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü karantinaya alınan bölgelere destek olmaya devam ediyor.

Karantinadaki vatandaşlara gıda desteği

Haliliye Belediyesi, ilçede korona virüs nedeniyle karantinada olan bölgelere gıda desteğinde bulundu.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü karantinaya alınan bölgelere destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede belediye ekipleri Bağlarbaşı, Hızmalı ve Hamidiye mahallelerinde karantinaya alanın bina sakinlerine gıda desteğinde bulundu. Belediye tarafından sunulan destekler vatandaşların takdirini toplarken, Hızmalı Mahalle Muhtarı Bedih Ercan,“ Hızmalı mahallemizde karantinaya alınan ailelerimiz bulunuyor. Haliliye Belediyesi bu ailelerimize gıda desteğinde bulundu. Bu hizmetlerinden dolayı mahallem adına Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a teşekkür ediyorum” dedi.
Hamidiye Mahalle Muhtarı İbrahim Demirkol ise "Haliliye Belediye mahallemizde karantinaya alınan bina sakinlerine gıda yardımında bulundu. Bu desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karantinadaki vatandaşlara gıda desteği

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