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Karantinadakilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan

MALATYA HABERLERİ  | 20.06.2020 15:06 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki iki mezrada uygulanan karantinadakilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.Akçadağ Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından, Taşevler Mahallesinde karantinaya alınan Kalenderler ve Köleler mezralarındaki vatandaşların talep etmeleri halinde ihtiyaçları temin ediliyor.Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akçadağ ilçesi Taşevler Mahallesi Kalenderler Mezrası ve Köleler Merkez Mezrası, 17 Haziran’dan itibaren korona virüs nedeniyle karantina altına alınmıştı.

Karantinadakilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan

Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki iki mezrada uygulanan karantinadakilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
Akçadağ Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından, Taşevler Mahallesinde karantinaya alınan Kalenderler ve Köleler mezralarındaki vatandaşların talep etmeleri halinde ihtiyaçları temin ediliyor.
Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akçadağ ilçesi Taşevler Mahallesi Kalenderler Mezrası ve Köleler Merkez Mezrası, 17 Haziran’dan itibaren korona virüs nedeniyle karantina altına alınmıştı.

Karantinadakilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan

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