Karantinadan çıkan işçilerden duygulandıran davranış; “Hakkınızı helal edin”

Cezayir’den getirilerek Aydın’ın Efeler ilçesindeki yurtta karantinaya alınan ve 14 günlük karantina sürecinin ardından memleketlerine uğurlanan iki Türk işçi, öğrencilere bıraktıkları mektup ve bir miktar para ile duygulandırdı.

Korona virüsü (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Cezayir’den getirilerek KYK Aydın Adnan Menderes Öğrenci Yurdu’nda 14 gün karantinaya alınan 450 işçi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı. Yurttan ayrılan vatandaşların ardından görevliler odaları temizlemek için katlara çıktı. Görevliler temizlik yaptıkları iki ayrı odadan masa üzerine bırakılmış mektup ve bir miktar para bırakıldığını fark etti. Görevliler mektup ve paraları yetkililere teslim etti.

“Hakkınızı helal edin”

Aydın’daki yurtta karantina altında olduğu esnada öğrencilerin odalarını kullanan vatandaşlardan Elazığlı Mustafa Çakmakçı bir miktar para ile mektup bıraktı. Çakmakçı mektubunda, “Sevgili kız kardeşim. Cezayir’de çalışırken Kovid-19 salgını nedeniyle ülkemize geri döndük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emri ile Türk Hava Yolları Cezayir’e uçak gönderdi. Biz bu uçakla İzmir Havaalanı’na, ardından Aydın’a geldik. Sizin odanızı kullandık. Hakkınızı helal edin. Bu devlet çok güçlü bir devlet. Siz de bu devleti daha da güçlü yapmak için çok çalışın. Sizlere miktar harçlık ve karantina sürecinde kullanmış olduğum su ısıtıcısını bırakıyorum. Kendinize bir hediye alın ve su ısıtıcısını iyi günlerde kullanın. Hakkınızı helal edin” dedi.