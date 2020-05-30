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Karantinadan çıkan mahalleliye destek

ANTALYA HABERLERİ  | 30.05.2020 10:33 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, kısmi karantina süreci sona eren Yeşildere ve Gebizli mahallelerine gıda kolisi desteğinde bulundu.

Muratpaşa Belediyesi, kısmi karantina süreci sona eren Yeşildere ve Gebizli mahallelerine gıda kolisi desteğinde bulundu. Temel gıda ürünlerinin kolilendiği belediye tesislerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ümit Uysal, paketlemeye de yardım ederken destekler için “Duyarlı komşularımızın bağışları ve belediye bütçemiz bu destekler için buluştu” dedi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 15 Mayıs’ta kısmı karantina ilan edilen Yeşildere ve Gebizli mahallelerinde 14 günlük süre tamamlandı. Kurulun son aldığı kararla karantina sadece Yeşildere Mahallesi’nde 5 adreste bulunan binalarda devam ederken Muratpaşa Belediyesi de mahallelere yardımlarına devam ediyor.
Muratpaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla, kısmi karantina süresince, bölgenin en büyük yaşam alanı İpek Sitesi’nin gıda ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayan Muratpaşa Belediyesi, karantina sonrası her iki mahallede ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı. Sıvı yağdan makarna, pirinç ve salçaya temel gıda ürünleri belediyenin Kızıltoprak Mahallesi’nde bulunan tesislerinde koliler haline getirilirken Kaymakamlık ve muhtarlıklarla yapılan çalışmayla da ihtiyaç sahipleri tek tek belirlendi.
Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Uysal, paketlemeye de yardım ederken bölgeye ulaşan yardımların hem duyarlı vatandaşların bağışları hem de belediye bütçesi kullanılarak oluşturulduğunu söyledi.
Yeşildere ve Gebizli mahalleri için hazırlanan gıda destek kolileri, Kızıltoprak’taki tesislerden kamyonetlere yüklenerek bölgeye götürüldü. Mahallerde ismi olan kişilere koliler ev ev teslim edildi.

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