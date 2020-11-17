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Karantinadan kaçan 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 17.11.2020 11:37 | Son Güncelleme

Kırklareli’de 14 günlük karantinaya uymayan 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi.Kırklareli Babaeski-Karamesutlu Köyü TEM Gişelerde, jandarma ekiplerince icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, R.K.D.

Kırklareli’de 14 günlük karantinaya uymayan 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi.
Kırklareli Babaeski-Karamesutlu Köyü TEM Gişelerde, jandarma ekiplerince icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, R.K.D. isimli şahsın korona virüs sebebiyle karantinada olması gerekirken dışarıya çıktığı, karantina tedbirlerini ihlal ettiği tespit edildi. R.K.D. isimli şahsa korona virüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL idari yaptırım uygulandı. Şahıs daha sonra 112 Sağlık Ekiplerine teslim edildi.

Bir kişi daha yakalandı
Vize İlçe Jandarma Komutanlığı önünde, icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, E.M. isimli şahsın yapılan sorgulamasında korona sebebiyle temaslı olmasından dolayı karantinada olması gerekirken dışarıya çıktığı, karantina tedbirlerini ihlal ettiği tespit edildi. E.M. isimli şahıs 112 Sağlık Ekiplerine teslim edilerek, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununu 282’nci kapsamında 3 bin 150 TL idari yaptırım uygulandı.

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