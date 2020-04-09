YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Karantinaya alınan Çakırlar köyüne dezenfekte desteği

Karantinaya alınan Çakırlar köyüne dezenfekte desteği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.04.2020 14:12 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 135 hanelik Çakırlar köyünde başlatılan karantina uygulamasının ardından, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Simav Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları başlatıldı.Çakırlar Köyü Muhtarı Bayram Karaduman tarafından telefonla aranan Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Çakırlar köyünün yanında olduklarını belirterek, pozitif bir vaka görülmesi sonucu karantinaya alınan Çakırlar köyünün cadde ve sokaklarının Belediye ekiplerince köpüklü sularla yıkanması talimatını verdi.Köye gelen Simav Belediyesi temizlik ekipleri tarafından, cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.Çakırlar Köyü Muhtarı Bayram Karaduman, Simav Belediyesi’nin temizlik ve dezenfekte çalışmaları için teşekkür etti.

Kütahya’nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 135 hanelik Çakırlar köyünde başlatılan karantina uygulamasının ardından, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Simav Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları başlatıldı.
Çakırlar Köyü Muhtarı Bayram Karaduman tarafından telefonla aranan Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Çakırlar köyünün yanında olduklarını belirterek, pozitif bir vaka görülmesi sonucu karantinaya alınan Çakırlar köyünün cadde ve sokaklarının Belediye ekiplerince köpüklü sularla yıkanması talimatını verdi.
Köye gelen Simav Belediyesi temizlik ekipleri tarafından, cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.
Çakırlar Köyü Muhtarı Bayram Karaduman, Simav Belediyesi’nin temizlik ve dezenfekte çalışmaları için teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Kütahya Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:25
Öğle
13:07
İkindi
16:45
Akşam
19:39
Yatsı
21:00

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Fatoş Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Sayar Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.