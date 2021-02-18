Yeşilhisar ilçe protokolü, korona virüs vakalarının artmasının ardından 10 gün karantinaya alınan Kayadibi Mahallesi’nde denetim yaptı.

Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Jandarma Komutanı Nihat Boylu ve İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Aydın Esen, Kayadibi Mahallesini ziyaret ederek, uygulanan karantina tedbirlerini yerinde inceledi. Mahalle giriş ve çıkışlarında nöbet tutan jandarma ekiplerini ziyaret eden ilçe protokolü, zor hava şartlarında görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi. Protokol daha sonra mahalle muhtarı Mehmet Arı ile muhtarlık binasında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Karantina altındaki vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için tüm kamu kurumlarının seferber olduğunu belirten Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, ihtiyaçların giderilmesi konusunda vefa sosyal destek grubunun aktif olarak sahada görev aldığını belirterek, tüm Kayadibili vatandaşlara acil şifalar diledi.



