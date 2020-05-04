YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi

Karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi

MANİSA HABERLERİ  | 04.05.2020 14:58 | Son Güncelleme

Akhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla, 14 gün süreyle karantinaya alınan Kömürcü Mahallesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte uygulaması yapıldı.

Akhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla, 14 gün süreyle karantinaya alınan Kömürcü Mahallesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte uygulaması yapıldı. Mahallenin her yerini dip bucak dezenfekte eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara dağıtılmak üzere de Mahalle Muhtarı Abdullah Aslan’a maske teslim etti.
Akhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile Kömürcü Mahallesi, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Alınan kararın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, mahallede dezenfekte uygulaması yapıldı. Sağlık ocağı, muhtarlık binası gibi ortak kullanım alanlarının yanı sıra mahallede sokaklar özenle dezenfekte edildi. Aynı zamanda Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere Mahalle Muhtarı Abdullah Aslan’a maske teslim edildi.
Mahalle Muhtarı Abdullah Aslan, zor zamanda yanlarında oldukları için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Manisa Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:28
Sabah
06:02
Öğle
13:12
İkindi
17:01
Akşam
20:12
Yatsı
21:40

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Evde kalma tebligatına uymayan 7 kişiye 22 bin 50 TL ceza

Evde kalma tebligatına uymayan 7 kişiye 22 bin 50 TL ceza

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.