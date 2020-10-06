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Karasoku Kentsel dönüşüm projesinde binalar yükseliyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.10.2020 13:29 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde gerçekleştirilen Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi’nde binalar yükseliyor.Nevşehir’in Karasoku, Hacı Rüştü, Herikli, 20 Temmuz, Kapucubaşı ve İbrahim Paşa Mahallelerinin büyük bir bölümünü içerisine alan Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabı için inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Nevşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde gerçekleştirilen Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi’nde binalar yükseliyor.
Nevşehir’in Karasoku, Hacı Rüştü, Herikli, 20 Temmuz, Kapucubaşı ve İbrahim Paşa Mahallelerinin büyük bir bölümünü içerisine alan Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabı için inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesi ile birlikte başlayan projenin 1. etabında İbrahim Paşa Mahallesi sınırlarındaki eski sebze pazarı içerisindeki bölgede 41 adet konut ve 31 adet dükkânın yapımı gerçekleştiriliyor. Temeli 18 Ağustos tarihinde düzenlenen törenle atılan inşaat alanında bodrum ve zemin katların betonarmesi tamamlanırken inşaat kısa sürede 1. kat seviyesine yükseldi. TOKİ’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğu örnek mimari projelerinden birinin uygulanacağı alandaki inşaat çalışmalarının 2021 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Yıllardan beri büyük bir umutla bu projenin gerçekleşmesini bekleyen mahalle sakinlerini modern yaşam alanlarına kavuşturacak olan ve içerisinde otopark alanları, dükkanlar ve sosyal yaşam alanlarının da bulunduğu Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi’nin diğer etapları için ise Nevşehir Belediyesi hak sahipleri ile görüşmelerini sürdürüyor.

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