YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonunu önlemek için çalışma başlatıldı

Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonunu önlemek için çalışma başlatıldı

12.02.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı İshak Sarı: - "Şehrin batısından gelen tahkimatların bir an önce doğu tarafına doğru devam ettirilip ivedilikle yaklaşık 10 tane yapılarak bu erozyonun durdurulması lazım. Mevcut kumun denize gitmesi halinde yerinin doldurulması mümkün değil"

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, sahilde görülen kıyı erozyonunu önlemek için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Sarı, AA muhabirine, kıyı şeridinin 2 kilometrelik kesiminde yaşanan erozyonun yıllara yayılan bir durum olduğunu söyledi.

Hava şartlarının bu yıl sert seyretmesiyle erozyonun daha hızlı meydana geldiğini belirten Sarı, geçen sene yürüyüş yapılabilen alanın suyun içinde kaldığını kaydetti.

Kıyı şeridinde bulunan ve "dalgakıran" adı verilen tahkimatların olduğu bölgelerde erozyonun yaşanmadığını ifade eden Sarı, diğer bölgelere de acilen tahkimatların yapılması gerektiğini dile getirdi.

Sarı, gelecek yıl yaşanabilecek benzer bir erozyonun bölgedeki yapılara ve sahile ciddi zararlar vereceğine işaret ederek, "Şehrin batısından gelen tahkimatların bir an önce doğu tarafına doğru devam ettirilip ivedilikle yaklaşık 10 tane yapılarak bu erozyonun durdurulması lazım. Mevcut kumun denize gitmesi halinde yerinin doldurulması mümkün değil." dedi.

Sarı, önlemlerin alınmaması halinde iç turizmde önemli potansiyele sahip ilçenin büyük zarar göreceğini dile getirdi.

Konuyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne görsellerle ilettiğini aktaran Sarı, Bakanlığın teknik ekibinin bölgede inceleme yaparak çalışmalara başladığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davaAdana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı dava
İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan kadınların adalet çağrısıİzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan kadınların adalet çağrısı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 12 Şubat Cumartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:50
Öğle
13:18
İkindi
16:08
Akşam
18:35
Yatsı
19:55
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.