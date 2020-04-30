YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Karataş’ta sahil temizliği, ilaçlama ve dere ıslahı

Karataş’ta sahil temizliği, ilaçlama ve dere ıslahı

ADANA HABERLERİ  | 30.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana’nın sahil ilçesi Karataş’ta salgınla mücadelenin yanı sıra sahil temizliği, ilaçlama ve ıslah çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana’nın sahil ilçesi Karataş’ta salgınla mücadelenin yanı sıra sahil temizliği, ilaçlama ve ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadeleyi sürdürürken, temizlik, ilaçlama ve ıslah çalışmalarına da devam ediyor.
Adana’nın sahil ilçesi Karataş’ta sahil temizliği yapan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinden geçip denize dökülen derede ıslah çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri iş makineleriyle derenin denizle buluştuğu bölgede atık temizlemesi ve ıslah çalışması yaptı.
Kötü koku ve olumsuz görüntü oluşturan taşkın deresindeki çalışmaları değerlendiren belediye meclis üyeleri Sedat Gül ile Bahri Gayır, ‘‘İlçeye gelen yerli ya da yabancı turistlerin karşılaştığı ilk yer bu dere oluyordu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar konuya hakim olduğu için ve yaz aylarının da yaklaşması nedeniyle talimat verdi. Büyükşehir ekipleri de gerekeni yaparak, sahil temizliği ile birlikte derede ilaçlama ve ıslah çalışması gerçekleştirdi. Kendisine Karataşlılar olarak teşekkür ediyoruz“ dediler.
Kemaliye Mahalle Muhtarı Mehmet Alice de , sahil temizliği, sinek ve haşereyle mücadele ilaçlaması ile dere temizliğinden dolayı Adana Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

Adana Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:38
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:33
Yatsı
20:57

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Açelya Eczanesi
Seyhan
Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Baraj Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Gülaçtı Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
Seçgin Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Vali Demirtaş: "İhlal ettiğimiz her kural mücadelemizi uzatır"

Vali Demirtaş: "İhlal ettiğimiz her kural mücadelemizi uzatır"

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Aslında 'Püskevit' doğruymuş

Aslında 'Püskevit' doğruymuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.