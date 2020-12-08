Karatay Belediyesi’nin “Yeşil Seferberliği” 2021 yılında da sürecek

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, “Daha Yeşil Bir Karatay” hedefi ve ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak amacıyla bugüne kadar birçok önemli projeye imza attı. 2020’de ‘Yeşil Seferberliği’ne devam eden Karatay Belediyesi, çalışmalarını daha da yoğunlaştırarak vatandaşların daha rahat bir nefes almasının yanı sıra sokak ve caddelerdeki çevre düzenleme çalışmalarıyla da Karatay’ın estetik bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Yeşile olan hassasiyetini yeni ve özgün park ve bahçe yatırımlarıyla pekiştiren Karatay Belediyesi, önemli projelere imza atıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bu yıl özellikle vatandaşların huzur ve güven içinde dinlenebileceği, ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirebileceği yeşil alan kazandıran Karatay Belediyesi; Çataltömek, Akabe, Doğuş ve Ulubatlı Hasan Mahallesi’ne yeni parklar kazandırıyor. Bu kapsamda Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yapımına başlanan ve mahalleye kazandırılan park 12 bin 815 metrekarelik alanda, Doğuş Mahallesi’ne kazandırılan park 11 bin 561 metrekarelik alanda, Ulubatlı Hasan Mahallesi’ne kazandırılan Trafik Eğitim Parkı 8 bin 858 metrekarelik alanda, Akabe Mahallesi’ne kazandırılan park 8 bin 758 metrekarelik alanda, Ulubatlı Hasan Mahallesi’ne kazandırılan, içerisinde kaykay pistinin bulunduğu park 27 bin 695 metrekarelik alanda, Çataltömek Mahallesi’ne kazandırılan park ise 9 bin 513 metrekarelik alanda yapılıyor.

“Değişen zamana ve mekanlara göre yeni birçok parklar yapıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, projeler hakkında yaptığı açıklamada şehirlerin kimliklerini oluşturan en önemli unsurlardan birinin de o şehirdeki yeşil alanlar ve parklar olduğuna değindi. Başkan Hasan Kılca, ilçede vatandaşların dinlenip stres atabileceği, yürüyüş yapabileceği, ailelerin geleceği olan çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebileceği yüzlerce parkları olduğunu söyleyerek, “Bununla yetinmeyerek değişen zamana ve mekanlara göre yeni birçok büyük parklar yapıyoruz. Böylece hemşehrilerimize nefes alacağı yeşil kuşaklar oluşturuyoruz. Altyapı yatırımları, eğitim yatırımları, spor yatırımları ve sağlık yatırımlarının yanı sıra çevre yatırımlarına da önem veriyoruz. Hemşehrilerimizin, gençlerimizin ve çocuklarımızın çok daha güvenli vakit geçirebileceği yeni yeşil alanlar ve parkların yapımını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da 4 mahallemizde birbirinden estetik ve kullanışlı 6 parkı kazandıracağız. Bu kapsamda Ulubatlı Hasan Mahallemize Mercidabık Mahalle Parkı, Doğuş Mahallemize Doğuş Mahallesi Parkı, Akabe Mahallemize Ahmet Bilek Mahalle Parkı, Ulubatlı Hasan Mahallemize Sıraç Gülşen Mahalle Parkı, Çataltömek Mahallemize Çataltömek Parkı ve Ulubatlı Hasan Mahallemize trafik kurallarına duyarlı bir nesil yetiştirme hedefiyle Trafik Eğitim Parkı kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“Tüm park ve bahçe projelerimiz günün şartlarına uygun modern projelerdir”

İlçeye kazandırılan tüm park veya bahçe projelerinin özellikle günümüz şartlarına uygun bir şekilde tasarlanması ile inşa edilmesine özen gösterildiğinin altını çizen Hasan Kılca, “Hayata geçirdiğimiz park ve bahçe projelerimiz yalnızca çocuk oyun alanlarıyla sınırlı değil. Söz konusu projelerimizde spor alanları, kaykay pistleri, yürüyüş yolları, dinlenme alanları gibi daha birçok unsuru içinde barındırıyor. Dolayısıyla parklarımızı birçok unsurla donatarak vatandaşlarımızın çocuklarıyla kaliteli ve verimli vakit geçirebilmelerine katkı sunuyoruz. Yeni projelerimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 2020’de olduğu gibi 2021’de de gerek yeni park ve bahçe projelerimizle gerekse yoğun olarak kullanılan sokak ile caddelerimizin çevre düzenlemelerimizle hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi. 2021’de de hedef, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak

Yeşillendirme, yeni park yapımları ve çevre düzenleme gibi daha birçok projesiyle Karatay’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da artırmayı hedefleyen Karatay Belediyesi, şimdiden bu oranı yüzde 13’e çıkardı. 2021’e bu oranı daha da yukarılara çekmeyi amaçlayan Karatay Belediyesi, özellikle yeşil alanların korunmasına, bakım ve onarım çalışmalarına da büyük hassasiyetle eğiliyor.

Öte yandan, Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen yeşil alanları artırmaya yönelik söz konusu çalışmalarla nefes alan bir ilçe haline gelirken, Fen İşleri Müdürlüğünün özellikle ilçede yoğun bir şekilde kullanılan yol ve caddelerde gerçekleştirdiği düzenleme çalışmalarıyla vatandaşların yaşam kalitesi daha da yükseliyor. Karatay Belediyesi, son dönemlerde ilçeye prestijli yeni caddeler kazandırırken, ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol ve caddelerde de çevre düzenleme çalışması yaparak ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.