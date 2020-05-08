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Karatay’da parklar salgın sonrasına hazırlanıyor

KONYA HABERLERİ  | 08.05.2020 13:31 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele ve önlem amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele ve önlem amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçedeki parklarda çevre düzenleme, tadilat, yenileme ve dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor.
Parkların bakım çalışmalarından sonra dezenfeksiyon işlemi, çevre düzenleme çalışmaları yapılarak parklar salgın sonrasına hazır hale getiriliyor. Salgın tedbirleri kapsamında parkları, oyun ve spor gruplarını kapatan Karatay Belediyesi, salgın sonrası için hummalı bir çalışma başlattı. Ekipler, özellikle ailelerin uğrak yeri olan parkların eksikliklerini gideriyor.
Belediye ekipleri, parklardaki oyun gruplarının tamirini yapıyor, kullanılamaz durumda olanları ise yenileriyle değiştiriyor. Çocukların güvenli bir ortamda oynayabilmeleri için kauçuk zeminlerin onarımını yapıyor. Yıpranan çocuk oyun gruplarını yenileyen ekipler, parklardaki spor aletlerinin de bakımını yapıyor, bozulanları tamir ediyor. Yeşil alanların da bakımını yapan ekipler, özelliğini yitiren çim alanları yeniden yeşillendiriyor. Parklardaki mevcut ağaçların bakımı da yapılırken yeni bitkilerin dikimi ve yabancı ot temizliği yapılıyor. Parkların bakım ve onarımı tamamlandıktan sonra belediyenin ilaçlama ekibi parkları dezenfekte ediyor. Virüsün ülkemizde ilk görüldüğü günden bu yana ilçedeki tüm kamusal alanları ilaçlayan ekipler, oyun grupları, oturma grupları ve spor aletleri başta olmak üzere parkları köşe bucak hijyenik hale getiriyor.

“Salgın sonrasına hazırlanıyoruz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, salgınla mücadele için tüm ekipleri seferber ettiklerini belirterek, "İlçemizdeki parklarımızın bakım ve onarımını, çevre düzenleme çalışmalarını ve dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. Parklarımızdaki oyun ve oturma grupları ile spor aletlerinin bakım ve tamirini yaptıktan sonra bunları dezenfekte ederek kullanıma hazır hale getiriyoruz. Büyüklerimiz ile çocuklarımızın evlerde sıkıldığını biliyorum ama biraz daha sabırlı davranarak bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Öte yandan 13 Mayıs’ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek çocuklarımız için oyun parklarımızı her ihtimale karşı hazır hale getirdik. Ben yine de parklara gidecek çocuklarımıza ve ailelerimize sosyal mesafe kuralını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Salgın sona erdiğinde, yasaklar son bulduğunda tertemiz hale getirdiğimiz parklarımız yine huzur ve güven içinde hemşehrilerimizi ağırlayacak. Hemşehrilerimiz şimdi evde kalsın, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmasın. Biz çok daha güzel günler için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Parklarımızda çaylarımızı hep beraber yudumlayacağız inşallah" şeklinde konuştu.

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Karatay
Betül Eczanesi
Karatay
Lokman Eczanesi
Karatay
Akça Eczanesi
Selcuklu
Ertürk Eczanesi
Selcuklu
Hasan Baş Eczanesi
Selcuklu
İlhan Eczanesi
Selcuklu
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