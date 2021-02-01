Karatay’daki tüm lise öğrencilerine Bilim ve Teknik dergisi

Eğitime yönelik fiziki yatırımlarının yanı sıra birçok projeyle gelecek nesillerin yetişmesine önemli katkı sunmaya devam eden Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçedeki tüm lise öğrencilerine her ay TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi gönderecek.

Karatay’daki bütün okulların eğitim kalitesi ile başarısının yükseltilmesi, öğrencilerin çok daha rahat ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için bugüne kadar her türlü desteği veren Karatay Belediyesi, eğitimin akademik kalitesinin artması için yeni bir projeye daha imza attı. TÜBİTAK işbirliğiyle ilçedeki bütün ilkokul, ortaokul ve liselere Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kazandıran Karatay Belediyesi şimdi de her ay Karatay’da öğrenim gören tüm lise öğrencilerine yönelik TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi gönderecek. Öğrencilerin TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisini alabilmeleri için 1-5 Şubat tarihleri arasında bilimteknik.karatay.bel.tr adresinden kaydını oluşturması gerekiyor. Projeye Karatay’daki tüm liselerde eğitim gören öğrenciler ve Karatay’da ikamet eden ancak başka bir ilçede eğitim gören öğrenciler de katılabilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bilim ve teknoloji kültürü meraklısı lise öğrencilerine gönderecekleri dergilerin önemine vurgu yaparak, bilim ve teknoloji dergileri ile öğrencilerin bilim ve popüler bilimin ışığında aydınlanması, popüler bilimin gelişmesi ve önemini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Hasan Kılca, bilim ve teknolojinin iç içe gelişmesinin modern dünyanın temel dinamiklerinden olduğunun altını çizerek, Karatay’ın her geçen gün daha da modernleşen yapısına uygun olarak eğitimde de bilimselliğin artırılması için çalıştıklarını vurguladı.