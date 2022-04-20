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Karate Minik Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Sivas'ta devam ediyor

20.04.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karate Minik Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Sivas'ta devam ediyor

SİVAS (AA) - Karate Minik Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 58 ilden 2 bin 571 sporcunun katılımıyla Sivas'ta sürüyor.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ikinci gününde seremoni töreni yapıldı.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ın spor dostu bir şehir olduğunu söyledi.

Spor anlamında Sivas'ın emin adımlarla ilerlediğini belirten Ayhan, "İlimizde ulusal ve uluslararası müsabaka yapabilecek potansiyele sahibiz. Bu turnuvayla da bunu göstermiş olduk. İnşallah kazasız belasız bir şampiyona olur. Tüm sporcuların Sivas'tan güzel anılarla ayrılacağına inanıyorum. Her öğrencinin bir spor dalı ile uğraşmasını istiyoruz. Centilmence mücadele edip, müsabakalardan başarıyla ayrılmanızı temenni ediyorum. Şampiyonaya katılan sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yaklaşık 5 bin kişiye ev sahipliği yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

Sivas'a yakışır bir şampiyona gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda şehrimizde yaklaşık 5 bin kişiye ev sahipliği yapmaya gayret ediyoruz. Biz gençlerimizi sporla buluşturmak adına büyük gayret gösteriyoruz. Fiziki altyapılarımız mükemmel bir noktada. Şehrimiz de spor altyapısı noktasında iyi bir seviyeye geldi. Böyle güzel organizasyonlar yaparak şehrimizde farkındalık oluşturmak istiyoruz. Birçok şampiyonaya ev sahipliği yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Şampiyonada dereceye giren sporcuları kutluyorum."

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Dr. Aslan Abid Uğuz da "Şampiyonaya yoğun bir katılım var. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Minik ve yıldız sporcularımıza bu sporu öğreten, bize seyir zevki yaşatan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Bizim federasyon olarak yapacağımız daha çok şey var. Şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Dr. Aslan Abid Uğuz, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile il protokolüne plaket takdim etti.

Daha sonra Sivas Valisi Salih Ayhan ile Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.

Şampiyona, 24 Nisan'da sona erecek.

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