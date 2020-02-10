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Karateciler Avrupa’da fırtına gibi esti

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.02.2020 14:17 | Son Güncelleme

Büyükşehir Kağıtsporlu başarılı karateciler, Avrupa arenasında Kocaeli’yi başarı ile temsil ettiler.Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu milli karateciler, karatede yılın ilk büyük organizasyonu olan Ümit, Genç ve 21 Yaş altı Avrupa Karate Şampiyonasından başarı ile döndü.

Büyükşehir Kağıtsporlu başarılı karateciler, Avrupa arenasında Kocaeli’yi başarı ile temsil ettiler.
Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu milli karateciler, karatede yılın ilk büyük organizasyonu olan Ümit, Genç ve 21 Yaş altı Avrupa Karate Şampiyonasından başarı ile döndü. Başarılı karateciler şampiyonadan 4 Avrupa 3.’lüğü, 2 de Avrupa 5.’liği elde ederek büyük bir başarı elde etti. Macaristan’ın Budapeşte şehrinde yapılan şampiyona, 53 ülkeden bin 155 sporcu katılımı ile gerçekleştirildi. Şampiyonada Büyükşehir Kağıtsporlu 7 altyapı sporcusu, milli takımda yer aldı.
Şampiyonada milli takım adına mücadele eden Kağıtsporlu Ömer Özer 21 yaş altı erkekler kumite 67 kiloda mücadele etti. Şampiyonada repesaj finalinde Azeri Hummat Bakhshaliyev’i 0-0 biten maçta hakem kararıyla mağlup eden Ömer Abdürrahim Özer, Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı. 21 yaş altı bayanlar kumite +68 kiloda mücadele eden bir diğer Kağıtsporlu Rabia Şentürk ise üçüncülük maçında, Belçikalı Ophelie Mulolo’yu 2-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Genç bayanlar kumite 53 kilo mücadele eden Kağıtsporlu Simay Tokcan ise repesaj finalinde karşılaştığı Belaruslu Anastasiya Trafimava’yı 7-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Ümit erkekler kumite 52 kiloda Mert Halıcı, Makedon Matej Belistojanoski’yi 1-0 yenerek kazandığı bronz madalya ile Avrupa Şampiyonası kariyerinin ilk madalyasına Budapeşte’de ulaştı.
Avrupa arenasında Kocaeli’nin temsil eden diğer Kağıtsporlu sporculardan Ümitler +54 kg mücadele eden Sueda Özdemir ve Ümitler -63 kg’da mücadele eden Kadir Kaan Bekler Avrupa 5.si oldu.

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