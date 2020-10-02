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Karavancılar Afyonkarahisar’da bir araya gelecek

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 02.10.2020 17:44 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da alternatif turizm çeşitlerinden kamp ve karavancılığı geliştirmek için gerçekleştirilen etkinlik kapsamında karavacılar Afyonkarahisar’da bir araya gelecek ve kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği işbirliğinde İhsaniye Ayazini Kırsal Turizm Köyün’den başlayan “İnfo Tur” programı gerçekleştirilecek.

Karavancılar Afyonkarahisar’da bir araya gelecek

Afyonkarahisar’da alternatif turizm çeşitlerinden kamp ve karavancılığı geliştirmek için gerçekleştirilen etkinlik kapsamında karavacılar Afyonkarahisar’da bir araya gelecek ve kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği işbirliğinde İhsaniye Ayazini Kırsal Turizm Köyün’den başlayan “İnfo Tur” programı gerçekleştirilecek. Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, karavancıların “İnfo Tur” programını hafta sonu gerçekleştireceğini söyledi. Tanır, "Afyonkarahisar şehir merkezinde yarın karavanlarla gerçekleştirilecek kortej sonrasında Frigya Ayazini Kırsal Turizm Köyü’nde konaklanacak alana geçilecek. Ardından karavancılara Ayazini Köyü, Bayramaliler, antik yol ve Sarıcaova yakınlarındaki Kolankaya Şehitliği gibi tarihi yerler gezdirilecek. Ekibe Gazlıgölün şifalı sularını deneyimleme fırsatı sunulacak. Ertesi gün ise Emirdağ ve Amorium Antik Kenti, Seydilerdeki Kırkinler Örenyeri gibi yerler ziyaret ettirilecek" dedi.

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Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
Kadınana Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Aykut Eczanesi
Bolvadin
Derman Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
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