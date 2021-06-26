Karaya oturan teknedeki vatandaşları Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde karaya oturan balıkçı teknesinde bulunan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Armutçuk mevkisi açıklarındaki kayalık bölgede 5 metrelik kamaralı bir balıkçı teknesi karaya oturdu.

Sığ alanda karaya oturan teknenin içindeki biri kadın üç kişi yardım istedi.

Kısa süre içinde olay yerine gelen Sahil Güvenlik botu teknedeki 4 kişiyi kurtardı.

Olay sırasında Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile 112 Acil Servis ambulansı kıyıda hazır bulunduruldu.

Olayda yaralanan olmadı.



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