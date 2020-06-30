Karayolları Çorlu’da Emlak Konut 2. Köprünün yıkımına başlıyor

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Çorlu Çevre Yolu üzerinde bulunan Hürriyet Araç Üstgeçit Köprüsü’nün yıkım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalar kapsamında alternatif ulaşım güzergahları da belirlenirken, yıkım çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağı kaydedildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama kapsamında Çorlu Belediyesi olarak üzerilerine düşen sorumluluklar kapsamında çalışma yürüttüklerini söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan ve Şantiye Şefi Bülent Demirci ile bir araya gelen Başkan Sarıkurt çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Sarıkurt yaptığı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Çetin imzasıyla yazılı bir açıklama yapıldığını belirterek, Yazılı açıklamada, 2017 yılı Mart ayında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Emlak Konut Köprülü Kavşağı’nın imalatlarına 2019 yılı iş programı çerçevesinde başlanıldığı ve kavşak imalatlarına devam edilebilmesi için daha önceki ihaleler kapsamında yapılmış olan mevcut Hürriyet Araç Üstgeçit Köprüsü’nün yıkım çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yıkım çalışmalarına köprünün içinden geçen elektrik hatlarının TREDAŞ ekiplerince kaldırılmasının ardından başlanılacak. Bu sırada yıkım nedeniyle güzergahtan geçen araç trafiğinin aksamaması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ı tarafından gerekli trafik ve güvenlik önlemleri alınacak.

Çalışmalar nedeniyle toplu taşıma hatlarının da bu kapsamda yeniden düzenlediğini ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Emlak Konutları 2. Köprü olarak bilinen Hürriyet Araç Üstgeçit Köprüsü kapandığından dolayı 1 numaralı otobüs hattının güzergahı Çamlıbel Caddesi’nin bitişinden sağa dönülerek Kemaller Caddesi üzerinden güzergahına devam edecek. Daha sonra Kemaller Caddesi üzerinden Eski Bağlar Caddesi’ne dönecek olan toplu taşıma araçları Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden çevre yoluna bağlanarak şehir merkezi istikametine gidecek. Dobruca Sitesi ve Çorlu Anadolu Lisesi’ne ulaşım ise 10 numaralı hat ile sağlanacak” dedi.

Başkan Sarıkurt Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından daha önce yapılan açıklamada, 45 günlük süre içerisinde tamamlanması planlanan kavşak düzenlemesinin ardından trafik akışı yeniden başlayacağını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

