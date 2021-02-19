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Karayolları görevlileri Erdek’te

19.02.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Karayolları görevlileri Erdek’te

Karayolları Genel Müdürlüğü Bandırma 146.

Karayolları Genel Müdürlüğü Bandırma 146. Şube Şefliği görevlileri Erdek Kaymakamlığı’nı ziyaret etti.
Karayolları Genel Müdürlüğü Bandırma 146. Şube Şefi Hasan Karanfil ve beraberindeki Üst Yapı Başmühendisi Gökhan Köroğlu, Balıkesir Karayolları Şube Müdürü, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’u makamında ziyaret etti. Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’a inşaatı devam eden Erdek-Bandırma arasında ulaşımı sağlayan bölünmüş yol yapım çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, 15 kilometrelik yol inşaatının yaşanan aksaklıklar nedeniyle yol yapım işinin geciktiğini, yolun BAGFAŞ Fabrikası’na kadar olan bölümünün bitirilmeye çalışıldığını söyledi.
Kaymakam Atasoy, yapılan yolun güvenli bir şekilde trafiğe açılmasını istedi. Diğer yandan Kaymakam Atasoy, Erdek girişindeki Turgut Özal Bulvarı, Küçük Sanayi Sitesi ve İtfaiye Amirliği’nin kesiştiği kavşakta sık sık meydana gelen kazaların önüne geçebilmek için Karayolları yetkililerinden söz konusu alanda inceleme yapılmasını talep etti. Karayolları görevlileri de, havaların ısınması ile birlikte sorunlu kavşakta gerekli çalışmaların başlatılacağını bildirdi.

Karayolları görevlileri Erdek’te

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