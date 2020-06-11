YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Karayolunda oluşan su birikintisi kazaya neden oldu

Karayolunda oluşan su birikintisi kazaya neden oldu

KASTAMONU HABERLERİ  | 11.06.2020 20:25 | Son Güncelleme

Kastamonu karayolunda oluşan su birikintisi kazaya neden oldu.Edinilen bilgiye göre Daday’dan Kastamonu’ya giden Kadir S.

Kastamonu karayolunda oluşan su birikintisi kazaya neden oldu.
Edinilen bilgiye göre Daday’dan Kastamonu’ya giden Kadir S. (26) yönetimindeki 78 AU 991 plakalı araç eski Cezaevi yolunda karşı yönden gelen İlker B.(39) yönetimindeki 37 BH 533 plakalı araca yolda oluşan su birikintisi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek çarptı. Kaza da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza sonucu karayoluna savrulan araba parçaları ve araçlar Belediye’ye ait iş makinesi ile kaldırılarak temizlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sakın çöpe atmayın! Öyle bir faydası varmış ki... Sakın çöpe atmayın! Öyle bir faydası varmış ki...
PARTNER Survivor tarihinde ilk! Yakışıklı oyuncu... Survivor tarihinde ilk! Yakışıklı oyuncu...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

Kastamonu Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:03
Sabah
05:04
Öğle
12:50
İkindi
16:50
Akşam
20:25
Yatsı
22:17

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Gültürk Eczanesi
Merkez
Güzey Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Tosya’da jandarmadan üst düzey tedbir

Tosya’da jandarmadan üst düzey tedbir

Öğrenciler, topladıkları atık maddelerden sokak hayvanlarına barınak yaptı

Öğrenciler, topladıkları atık maddelerden sokak hayvanlarına barınak yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.