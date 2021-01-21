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KARÇEV Encümen Toplantısı yapıldı

21.01.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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KARÇEV Encümen Toplantısı yapıldı

Karabük İli Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) Encümen Toplantısı, Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ile Birlik Müdürü Ahmet Işık katıldı.Encümen toplantısı, katı atık bertaraf tesisi yapım çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Ahmet Işık tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından atık sahasına çöp taşıma ve nakliye konusu görüşüldü.Toplantı karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

Karabük İli Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) Encümen Toplantısı, Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ile Birlik Müdürü Ahmet Işık katıldı.
Encümen toplantısı, katı atık bertaraf tesisi yapım çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Ahmet Işık tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından atık sahasına çöp taşıma ve nakliye konusu görüşüldü.
Toplantı karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

KARÇEV Encümen Toplantısı yapıldı

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