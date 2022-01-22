YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Karda mahsur kalan at arabasını Karayolları ekipleri kurtardı

Karda mahsur kalan at arabasını Karayolları ekipleri kurtardı

22.01.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karda mahsur kalan at arabasını Karayolları ekipleri kurtardı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kara saplanan at arabası Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Elbistan-Malatya kara yolu Sevdilli mevkisinde kar küreme ve yol genişletme çalışması yapan Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri, yem yüklü bir at arabasının karda mahsur kaldığını gördü.

Saplandığı yerden atı kurtaran ekipler, at arabasını ise kar küreme aracına bağlayarak temizlenmiş alana kadar çekti.

At arabası sahibinin Yazıtopallı Mahallesi'ndeki ahırına yem taşıdığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
Anahtar Kelimeler:
Elbistan

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 22 Ocak Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
12:49
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:10
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.