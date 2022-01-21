Kardan amfibik araçla kurtulan hamile kadın bebeğiyle buluştu

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep-Nurdağı kara yolunda mahsur kaldığı sırada AFAD'ın amfibik aracıyla İslahiye'ye ulaştırılıp sezaryene alınan ve bu sırada gebelik zehirlenmesi nedeniyle ambulans helikopterle il merkezine getirilen anne ile bebeği sağlığına kavuştu.

Nurdağı'nda yaşayan Suriye asıllı İmen Said, 19 Ocak'ta doğum sürecinin yaklaşması nedeniyle il merkezine getirilmek istendi. Bu sırada yoğun kar yağışının etkili olduğu Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan İmen'in doğum sancısı başladı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine AFAD'ın amfibik aracıyla yolculuğuna devam eden İmen, karlı dağları aşarak İslahiye İlçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Burada sezeryanla bebeğini doğuran anne ile bebeği, hayati tehlikeleri nedeniyle ambulans helikopterle il merkezindeki özel bir hastaneye getirildi.

Hem anne hem de bebek buradaki 2 günlük tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlatarak sağlığına kavuştu ve anne bebeğiyle ilk kez buluştu.

4. çocuğuna kavuşan Said, AA muhabirine, kurtarıldıktan sonra bilincini kaybettiğini ve geçen süreyi hatırlamadığını anlattı.

Katkısı bulunan herkese teşekkür eden Said, "Çocuğum ve benim sağlık durumum iyi olduğu için çok mutluyum. Devletimize, doktorlarımıza teşekkür ediyorum, Allah razı olsun." dedi.

- Doktorlardan açıklama

Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Said Aydoğan ise acil sezaryenin ardından Said'in hastanelerine geldiğinde gebelik zehirlemesi nedeniyle beyin ödemi, bilinç bulanıklığı bulunduğunu ve nefes almakta zorlandığını belirtti.

Bu durumun çok ciddi bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Aydoğan, "İlk müdahalesi yerinde ve zamanında yapılmıştı. Sonrasında biz 2 günlük yoğun bir tedavi yaptık. Kadın doğum ve genel cerrahi ekiplerimiz de destek oldu. Şu aşamada bilinci açıldı, karaciğerdeki enzimler düzeldi. Solunum ve kanama noktasında sıkıntı yok. Annemizi servise almayı ve çocuğunu görmesini uygun görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Mahir Ceylan da Said'in zor şartlarda doğum yaptığını ve hastaneye gelmeden önce anne ve çocuğu için her şeyi hazırladıklarını dile getirdi.

Bebeği ilk olarak solunum cihazına bağladıklarını anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Solunum cihazından şu an çıkarıldı, bu olumlu. Gereken antibiyotik ve destekleri alıyor. Toparlanma aşamasında, bundan sonrasında da daha iyi olacağını düşünüyorum. Gebelik zehirlenmesi anne ve bebek anlamında ilerde önemli problemler oluyor. Bizler soğutma tedavisiyle hastalarımızın yaşam beklentisini ileriye dönük nörolojik problemlerini azaltmayı hedefliyoruz. Doğum sonrası tedavide geç kalınsaydı büyük ihtimalle hastalarımızın ölüm riski çok fazla olacaktı."

Kadın Hastalıkları ve Doğun Uzmanı Op. Dr. Elçin Aydın da anne ve çocuğun ilk geldiklerine göre gayet iyi olduğunu ve servise alarak tedavilerini sürdüreceklerini anlattı.

