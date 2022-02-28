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Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor

28.02.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardemir'de çalışan işçilerce yarım asır önce kurulan, bu süreçte 10 sezon Süper Lig'de yer alıp, bir defa UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Karabükspor, mücadele ettiği TFF 3. Lig'de 24 maçın 23'ünü kaybetti, bir beraberlik aldı - Kulüp başkanı Mehmet Yüksel: - "Takımı düştüğü bu durumdan kurtarmak için ben ve ekibim var gücümüzle çalışıyoruz"

Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor

AHMET ÖZLER - Bir dönem Türk futbolunda adından söz ettiren eski Süper Lig temsilcisi Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig'de de varlık gösteremeyerek Bölgesel Amatör Lig'e düşme yolunda ilerliyor.

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından yarım asır önce kurulan Kardemir Karabükspor, geçmişini arıyor.

Geçmişte 34 sezon Spor Toto 1. Lig'de, 10 sezon da Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kardemir Karabükspor, bir kez UEFA Avrupa Ligi'nde (2014-2015 sezonu) Türkiye'yi temsil etme başarısı gösterdi.

Transfere harcanan yüksek rakamlar nedeniyle 2017-2018 sezonunda finansal krize girerek Süper Lig'de küme düşen Karabükspor, hızlı bir şekilde TFF 3. Lig'e kadar geriledi.

- Bu sezon hanesine sadece 1 puan yazdırabildi

Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 24 maçın 23'ünü kaybetti, birinden beraberlikle ayrıldı.

Toplamda 7 kez rakip fileleri havalandıran Karabük temsilcisi, kalesinde 79 gol gördü.

Sadece 1 puan toplayıp, ligin dibine demir atan Karabük ekibinin, önündeki 2 maçı daha kaybetmesi durumunda 1983-1984 sezonunda yer aldığı Bölgesel Amatör Lig'e geri dönmesi kesinleşecek.

Bazı eski yöneticilerinin yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla yargılandığı kulübün, birçok oyuncu ve teknik adama borcu bulunuyor.

- Yüksel: "Son ana kadar elimizi taşın altından çekmeyeceğiz"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine, zor duruma düşüldüğünde başa geldiklerini, takımı kurtarmak için mücadele verdiklerini söyledi.

Bütün uğraşlarına rağmen hızlı düşüşü önleyemediklerini aktaran Yüksel, "Takımı düştüğü bu durumdan kurtarmak için ben ve ekibim var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak işimiz çok zor. Geçmiş yönetim hataları nedeniyle hızla düşüyoruz." dedi.

Yüksel, ligin bitimine 11 hafta kaldığına işaret ederek, "Düşmemize kesin gözüyle bakılıyor ama matematiksel olarak hala şansımız var. Ben ve ekibim son ana kadar elimizi taşın altından çekmeyeceğiz." diye konuştu.

Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor

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